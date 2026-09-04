Дрон-камикадзе ВСУ ударил по гражданской машине под Брянском, водитель ранен

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в «Максе» .
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