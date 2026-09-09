Солист из «Дискотеки Авария» Алексей Серов заявил, что мужчины в возрасте выбирают девушек помладше, и теперь его пытаются отменить

51-летний певец объяснил, почему он так считает. фото: Кадр из шоуВ этот раз на шоу Эльдара Джарахова появились сразу несколько звездных гостей: Гоша Карцев, Максим Лутчак, а также знаменитая на всю страну «Дискотека Авария».