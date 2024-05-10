Москвичам пообещали до 11 градусов тепла в пятницу

В пятницу в Москве ожидается облачность, небольшой дождь, местами умеренный. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах 9-11℃ тепла, а ночью на субботу может опуститься до + 3℃, передает Гидрометцентр России.
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