Межпозвоночная грыжа — что делать

Откуда возникает межпозвоночная грыжа Вспомним строение позвоночника. По сути это некая опорная, очень прочная, но гибкая башня, которая состоит из костных блоков, связанных между собой межпозвоночными дисками.
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