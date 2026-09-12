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Царьград

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Суд над Гией Свердловским: обвинение требует до 15 лет тюрьмы

Суд над Гией Свердловским: обвинение требует до 15 лет тюрьмы

Судебное разбирательство против Гии Свердловского, назначенного следствием единственным вором в законе на Урале, началось 13 августа.

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