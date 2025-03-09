Орнелла Мути отмечает 70-летие: как сейчас выглядит актриса, которой восхищался мир (фото)

Если начать перечислять все фильмы, в которых снималась Орнелла Мути, то не хватит нескольких книг. Актриса, прославившаяся сначала в Италии, затем покорила весь мир и… даже легендарного Адриано Челентано.
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