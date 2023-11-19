МО РФ: Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации сумели успешно отразить шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предпринимали соответствующие попытки на Донецком направлении в течение суток.
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