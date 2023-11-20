Канделаки похвасталась на публике колье за 1,1 миллиона рублей

Телеведущая Тина Канделаки похвасталась на публике роскошным колье бренда Schiaparelli. Во время съемок передачи «Лига городов» 48-летняя журналистка запечатлела себя на видео в данном украшении, выполненном в форме золотистой лилии на стебле.
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