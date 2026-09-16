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От зерна до УАЗов: Ульяновская область налаживает экспорт в Иран

От зерна до УАЗов: Ульяновская область налаживает экспорт в Иран

Губернаторы Ульяновской области и иранской провинции Казвин договорились проработать запуск прямых судоходных маршрутов из иранских портов до речного порта Ульяновск на Средней Волге.

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