От зерна до УАЗов: Ульяновская область налаживает экспорт в Иран

Губернаторы Ульяновской области и иранской провинции Казвин договорились проработать запуск прямых судоходных маршрутов из иранских портов до речного порта Ульяновск на Средней Волге.
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