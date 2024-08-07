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Военный суд оставил жалобу генерала Попова на домашний арест без удовлетворения

Военный суд оставил жалобу генерала Попова на домашний арест без удовлетворения

Второй Западный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, смягчившего избранную ему меру пресечения, освободив из-под стражи и установив срок домашнего ареста.

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