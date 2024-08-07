Военный суд оставил жалобу генерала Попова на домашний арест без удовлетворения

Второй Западный окружной военный суд оставил без удовлетворения жалобу генерал-майора Ивана Попова на решение суда первой инстанции, смягчившего избранную ему меру пресечения, освободив из-под стражи и установив срок домашнего ареста.
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