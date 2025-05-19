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Новости южных регионов

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Во Владикавказе проводятся проверочные мероприятия о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Во Владикавказе проводятся проверочные мероприятия о постановке на воинский учет натурализованных граждан

Во Владикавказе проводятся проверочные мероприятия по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учет, сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу.

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