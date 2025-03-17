В Надыме во время попойки произошло убийство

В Надыме попойка закончилась убийством. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 14 марта 2025 года фигурант уголовного дела, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым.
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