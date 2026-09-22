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Маски сброшены: как работает пропагандистская машина Пашиняна

Маски сброшены: как работает пропагандистская машина Пашиняна

Интересно понаблюдать, как эволюционирует пропагандистская машина, работающая на команду Пашиняна. Традиционные медиа, Общественное ТВ и радио, ресурсы вроде «1in.

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