Никогда не берите квартиру, если заметили даже 1 из этих 5 признаков

Анна Литвин Глупые советы. Каждый выбирает квартиру по своему вкусу и планируют уже при просмотре, что и где расположить. Это не советы, а анти советы.

Елена Александровна Советы абсолютно никчёмные. Каждый выбирает квартиру, как ему нравится! Одному нравятся хоромы без лоджии/балкона, а другому крошечная квартирка со странной кривой планировкой. Так что, советы ваши никому не нужны! Все люди разные и запросы у всех разные, и желания, как говорится - одному ананас, а другому свинячий хрящик!