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Квартира, дом, дача

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Никогда не берите квартиру, если заметили даже 1 из этих 5 признаков

Никогда не берите квартиру, если заметили даже 1 из этих 5 признаков

Выбор квартиры — это как чтение между строк. Вроде бы всё выглядит прилично: современный ремонт, удобное местоположение, но на деле могут скрываться проблемы, которые со временем испортят впечатление о покупке.

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Комментарии
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Анна Литвин
Глупые советы. Каждый выбирает квартиру по своему вкусу и планируют уже при просмотре, что и где расположить. Это не советы, а анти советы.
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9 час.
Елена Александровна
Советы абсолютно никчёмные. Каждый выбирает квартиру, как ему нравится! Одному нравятся хоромы без лоджии/балкона, а другому крошечная квартирка со странной кривой планировкой. Так что, советы ваши никому не нужны! Все люди разные и запросы у всех разные, и желания, как говорится - одному ананас, а другому свинячий хрящик!
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Лишь бы что-то вякнуть)) Да квартиры всем нужны разные, под разный образ жизни. Не говоря уже о &quot;прямоугольных комнатах&quot; - офигеть! Автор, может Вам и нужен &quot;пенал&quot;, но те, кто занимается дизайном помещений, обычно, к нестандартным формам импытывают интерес. Надеюсь, автор себя &quot;дизайнером&quot; не считает?)))
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8 час.

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