Выбор квартиры — это как чтение между строк. Вроде бы всё выглядит прилично: современный ремонт, удобное местоположение, но на деле могут скрываться проблемы, которые со временем испортят впечатление о покупке.
Никогда не берите квартиру, если заметили даже 1 из этих 5 признаков
Комментарии
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Анна Литвин
Глупые советы. Каждый выбирает квартиру по своему вкусу и планируют уже при просмотре, что и где расположить. Это не советы, а анти советы.
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9 час.
Елена Александровна
Советы абсолютно никчёмные. Каждый выбирает квартиру, как ему нравится! Одному нравятся хоромы без лоджии/балкона, а другому крошечная квартирка со странной кривой планировкой. Так что, советы ваши никому не нужны! Все люди разные и запросы у всех разные, и желания, как говорится - одному ананас, а другому свинячий хрящик!
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Лишь бы что-то вякнуть)) Да квартиры всем нужны разные, под разный образ жизни. Не говоря уже о "прямоугольных комнатах" - офигеть! Автор, может Вам и нужен "пенал", но те, кто занимается дизайном помещений, обычно, к нестандартным формам импытывают интерес. Надеюсь, автор себя "дизайнером" не считает?)))
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8 час.
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