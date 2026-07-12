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Zero Hedge

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Sen. Lindsey Graham Dead At 71 Following "Brief And Sudden Illness"

Sen. Lindsey Graham Dead At 71 Following "Brief And Sudden Illness"

Sen. Lindsey Graham Dead At 71 Following "Brief And Sudden Illness" Lindsey Graham, the Republican foreign-policy hawk from South Carolina, died abruptly on Saturday following what his office described as "a brief and sudden illness," according to a statement posted on X.

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