Sen. Lindsey Graham Dead At 71 Following "Brief And Sudden Illness" Lindsey Graham, the Republican foreign-policy hawk from South Carolina, died abruptly on Saturday following what his office described as "a brief and sudden illness," according to a statement posted on X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии