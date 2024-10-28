Hobby World получил более половину производителя игр «Звезда»

Крупнейший в России издатель настольных игр Hobby World приобрел 56,25% производителя сборных моделей и настольных игр «Звезда» и 66% в его подразделении «Мир увлечений», пишет «Ъ» со ссылкой на сооснователя Hobby World Михаила Акулова.