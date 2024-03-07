Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Не буде такого никогда,будем по прежнему пальчиками грозить,красные линии чертить.Мы же мягкие и пушистые.Ох,не довед...Давайте разорвем ...
  • Александр Крылов
    Наступаем на одни и те же грабли! Пора уже взять себя в руки и прекратить из себя строить праведника в период военных...Лавров разоблачил...
  • Вад Кук
    Отправить ее на Украину пусть она там бизнес развивает другим ждунам будет наукаСтали известны но...

WION: Зеленский в сложном положении — если бы выборы состоялись прямо сейчас, он бы проиграл Залужному

WION: Зеленский в сложном положении — если бы выборы состоялись прямо сейчас, он бы проиграл Залужному

Если бы на Украине прямо сейчас прошли президентские выборы, Владимир Зеленский потерпел бы на них поражение, уступив экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщает WION со ссылкой на свежий соцопрос.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх