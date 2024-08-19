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Посольство РФ в Пакистане содействует в поисках российских альпинистов

Посольство РФ в Пакистане содействует в поисках российских альпинистов

Скриншот видео Российское посольство в Пакистане оказывает содействие в поисково-спасательной операции, развернутой после попадания альпинистов из РФ под ледопад на горе Гашербрум IV, сообщил "Известиям" официальный представитель дипмиссии Игорь Колесников 19 августа.

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