Посольство РФ в Пакистане содействует в поисках российских альпинистов

Скриншот видео Российское посольство в Пакистане оказывает содействие в поисково-спасательной операции, развернутой после попадания альпинистов из РФ под ледопад на горе Гашербрум IV, сообщил "Известиям" официальный представитель дипмиссии Игорь Колесников 19 августа.