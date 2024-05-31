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Юрий Парахин и его "двойник"

Юрий Парахин и его "двойник"

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Орловской области из обращения читателей, судья Северного районного суда Орла Роман Лукьянов, о котором говорят, как о честном служителе Фемиды, оказался в щекотливой ситуации: и теперь репутация и карьера зависят от исхода, казалось бы, незначительного дела Юрия Алексеевича Парахина о мошенничестве на 90 тыс.

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