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В Барнауле с участием Росгвардии прошло торжественное мероприятие «Герои с нашего двора»

В Барнауле с участием Росгвардии прошло торжественное мероприятие «Герои с нашего двора»

Начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Сафонов принял участие в ежегодной церемонии награждения лауреатов всероссийского проекта «Герои с нашего двора».

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