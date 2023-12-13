Эксперты Уполномоченного обсудили в Томске актуальные вопросы развития местного бизнеса

Аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей провел круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития бизнеса на территории Томской области».
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