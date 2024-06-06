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Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую эстафету «Мои финансы»

Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую эстафету «Мои финансы»

Жителей Московской области пригласили на Всероссийский просветительский проект «Мои финансы». До конца июня будет проходить первый этап эстафеты «Семейный бюджет», сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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