Жителей Подмосковья пригласили на просветительскую эстафету «Мои финансы»

Жителей Московской области пригласили на Всероссийский просветительский проект «Мои финансы». До конца июня будет проходить первый этап эстафеты «Семейный бюджет», сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
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