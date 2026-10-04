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Илон Маск заявил, что переименует свой SpaceXAI

Илон Маск заявил, что переименует свой SpaceXAI

Работающее в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ) подразделение американской космической компании SpaceX будет переименовано в связи с указом президента США, заявил владелец компании Илон Маск 4 октября в соцсети X.

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