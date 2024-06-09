Украинский десант: зачем Зеленский прибыл на церемонию в Нормандии и что получил в итоге

В нынешнем году лето для западного лагеря обещает быть насыщенным на политические события. На 6-9 июня выпали выборы в Европарламент, вновь обострившие внутреннюю нестабильность во многих странах объединения; 13-15 июня в Италии пройдёт съезд «Большой семёрки».