Путин с 89,61% голосов победил на выборах президента РФ в Ингушетии

Известия/Дмитрий Коротаев По итогам обработки 100% протоколов в Ингушетии на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин: он набрал 89,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии