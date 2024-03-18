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Путин с 89,61% голосов победил на выборах президента РФ в Ингушетии

Путин с 89,61% голосов победил на выборах президента РФ в Ингушетии

Известия/Дмитрий Коротаев По итогам обработки 100% протоколов в Ингушетии на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин: он набрал 89,61% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

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