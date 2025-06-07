Видео: В Санкт-Петербурге перед судом предстанут воры, обиравшие пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды

Деятельность участников организованной преступной группы пресекли в июне 2023 года Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, совершивших 10 тайных и открытых хищений чужого имущества.
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