Видео: В Санкт-Петербурге перед судом предстанут воры, обиравшие пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды

Деятельность участников организованной преступной группы пресекли в июне 2023 года Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, совершивших 10 тайных и открытых хищений чужого имущества.