Заммэра Ракова сообщила о расширении перечня работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров в Москве

Сотрудники стационаров пройдут обучение по специальной программе С первых месяцев 2024 года все 20 ведущих многопрофильных стационаров столицы перейдут на новые стандарты экстренной медпомощи, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.