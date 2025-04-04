Аналитик — о просьбе разместить в ЕС гиперзвуковое оружие: у США нет таких ракет

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи о том, что европейские государства запросили размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса на их территории.
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