Мокрый снег и похолодание до -5 градусов ожидаются в Кузбассе в выходные

Синоптики дали прогноз погоды на окончание недели.Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какой погоды ожидать жителям Кузбасса в ближайшие выходные Октябрь сменит сентябрь под мокрый снег и похолодание.
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