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Пыль — больше не проблема. Представлен компактный «воздушный пистолет» Portronics с мотором до 130 000 об/мин

Пыль — больше не проблема. Представлен компактный «воздушный пистолет» Portronics с мотором до 130 000 об/мин

Portronics Tornado Plus получил двигатель мощностью 160 Вт, три режима работы и зарядку через USB-CКомпания Portronics представила беспроводной «воздушный пистолет» Tornado Plus, предназначенный для удаления пыли с клавиатур, системных блоков, фотоаппаратуры, автомобильных салонов и другой техники.

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