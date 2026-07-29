Пыль — больше не проблема. Представлен компактный «воздушный пистолет» Portronics с мотором до 130 000 об/мин

Portronics Tornado Plus получил двигатель мощностью 160 Вт, три режима работы и зарядку через USB-CКомпания Portronics представила беспроводной «воздушный пистолет» Tornado Plus, предназначенный для удаления пыли с клавиатур, системных блоков, фотоаппаратуры, автомобильных салонов и другой техники.