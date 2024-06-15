Механика снов

Валерий Холодок

Здравствуйте, Александр Николаевич. Механика или физическое тело Человека является плотью от плоти нашей Планеты, по-моему. Что же касается вот этих мыслей в этой статье: ==="Человек, пребывающий в бодрствующем состоянии, имеет активное взаимодействие трех тел, каждое из которых оперирует в своей привычной среде. Для физического тела – это материя. Для эфирного – энергия. Тело ума связано с информацией. Тело ума выстраивает работу двух других тел через естественные и личностные (управляемые эго) автоматизмы, а также через сознательные действия. Тело ума, таким образом, обладает большими полномочиями в этом процессе. Однако оно подвержено влиянию реакций двух управляемых им тел. И самое главное – тело ума не может существовать без базиса, сформированного из двух других тел."=== То они требуют внимательного рассмотрения и понимания того, какая роль в этом процессе отводится ДУШЕ Индивидуума, я уже не говорю о ДУХЕ, той частичке всеобщего Информационного Плана Вселенной. А на мой, не претендующий на ИСТИНУ, взгляд: просто во сне у Человека исчезают некоторые физические барьеры, мешающие ему сблизится с Информационным полем ДУШИ. Всего доброго.