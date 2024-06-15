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Велемудр. Мир тесен.

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Механика снов

Механика снов

Сны… Большую часть сознательной жизни эта тема была для меня безнадежно загадочной. Многочисленные попытки в ней разобраться не давали существенного продвижения в понимании.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Механика Человека не отрицает возможность получения действительно ценной и истинной информации через сны
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14 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте, Александр Николаевич. Механика или физическое тело Человека является плотью от плоти нашей Планеты, по-моему. Что же касается вот этих мыслей в этой статье: ===&quot;Человек, пребывающий в бодрствующем состоянии, имеет активное взаимодействие трех тел, каждое из которых оперирует в своей привычной среде. Для физического тела – это материя. Для эфирного – энергия. Тело ума связано с информацией. Тело ума выстраивает работу двух других тел через естественные и личностные (управляемые эго) автоматизмы, а также через сознательные действия. Тело ума, таким образом, обладает большими полномочиями в этом процессе. Однако оно подвержено влиянию реакций двух управляемых им тел. И самое главное – тело ума не может существовать без базиса, сформированного из двух других тел.&quot;=== То они требуют внимательного рассмотрения и понимания того, какая роль в этом процессе отводится ДУШЕ Индивидуума, я уже не говорю о ДУХЕ, той частичке всеобщего Информационного Плана Вселенной. А на мой, не претендующий на ИСТИНУ, взгляд: просто во сне у Человека исчезают некоторые физические барьеры, мешающие ему сблизится с Информационным полем ДУШИ. Всего доброго.
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11 час.

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