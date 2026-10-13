В России выявили 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

Специалисты выявили в РФ около 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
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