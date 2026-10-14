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Мировое обозрение

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«Азов»* готовит переброску 50 военных к Малеевке после гибели около 80 бойцов

«Азов»* готовит переброску 50 военных к Малеевке после гибели около 80 бойцов

Главное в тезисах: Тезис 1: Третья штурмовая бригада ВСУ, связанная с «Азовом»*, готовит переброску до 50 военнослужащих в район села Малеевка Харьковской области.

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