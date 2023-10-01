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Закон и Порядок

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Записки эмигранта: чем чаще французам говорят, какая плохая Россия, тем больше они любят нашу страну

Записки эмигранта: чем чаще французам говорят, какая плохая Россия, тем больше они любят нашу страну

Франция сейчас замерла в ожидании: что будет с ценой на бензин. Он, по традиции, подрастает в сентябре, когда вся страна возвращается из отпуска.

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