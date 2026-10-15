Часть граждан России может рассчитывать на две пенсии в декабре. Кому они полагаются, по какой причине и в какие дни ждать?Некоторым пенсионерам полагается в декабре двойная выплата страховой пенсии.
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