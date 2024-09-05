Работу общественного транспорта обсудят в мэрии Петрозаводска

Директор МУП «Городской транспорт» выступит на планерке в администрации карельской столицы На очередной планерке, которая состоится 9 сентября в мэрии Петрозаводска, обсудят деятельность предприятия «Городской транспорт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии