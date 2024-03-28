Шольц заявил о теракте на заводе Tesla возле Берлина

Неизвестные обесточили предприятие Илона Маска, уничтожив его подстанцию.Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции в пригороде немецкой столицы, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla - террористическим актом.
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