Шольц заявил о теракте на заводе Tesla возле Берлина

Неизвестные обесточили предприятие Илона Маска, уничтожив его подстанцию.Канцлер Германии Олаф Шольц назвал поджог подстанции в пригороде немецкой столицы, который в начале марта привел к отключению электричества на заводе Tesla - террористическим актом.