Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария покинула пост через пять дней после назначения. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя Белого дома.
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