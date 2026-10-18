Смертность в мире от инфекций, устойчивых к антибиотикам, через 25-30 лет станет выше, чем от онкологических заболеваний, заявил вице-президент РАН Степан Калмыков, 18 октября на брифинге.
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