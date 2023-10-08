У кроссвэна Kia Carens появилась «роскошная» модификация X-Line

В Индии дебютировала новая комплектация, которая станет топовой в локальной линейке. Отличия из области оснащения и декора: для заднего левого пассажира теперь доступен 10,1-дюймовый планшет, сидящий сзади справа получил блок управления климат-контролем, ещё добавлена рифлёная кожаная отделка салона.