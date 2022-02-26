Великая княгиня Елена Глинская – иностранка, правившая Великим княжеством Московским

О Елене Глинской чаще всего упоминают как о матери Ивана Грозного. Однако умалчивают о том, что, будучи регентом при малолетнем сыне, она достаточно много сделала для укрепления централизованного государства в пору смут, придворных интриг и мятежей.
О Елене Глинской чаще всего упоминают как о матери Ивана Грозного. Однако умалчивают о том, что, будучи регентом при малолетнем сыне, она достаточно много сделала для укрепления централизованного государства в пору смут, придворных интриг и мятежей.
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