Популярные статьи

Свежие комментарии

  • viktor podtelkov
    Исправляю грамматическую ошибку в последнем предложении. Вместо Вам следует читать ВАС. Меня извещают о двух ваших от...Почему Славяне не...
  • viktor podtelkov
    Самый "слепой" человек тот, что не хочет видеть, а самый "глухой", тот, кто не желает слышать! Славяне "за всю свою и...Почему Славяне не...
  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый , книги из этого цикла я читал , а вот Вам – "настоящему эрудиту" порекомендовал бы читать комментарии боле...Почему Славяне не...

Великая княгиня Елена Глинская – иностранка, правившая Великим княжеством Московским

Великая княгиня Елена Глинская – иностранка, правившая Великим княжеством Московским

О Елене Глинской чаще всего упоминают как о матери Ивана Грозного. Однако умалчивают о том, что, будучи регентом при малолетнем сыне, она достаточно много сделала для укрепления централизованного государства в пору смут, придворных интриг и мятежей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх