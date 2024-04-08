Ученые из США выявили способ повышения уровня метаболита для снижения аппетита

Как сообщает издание Planet Today, исследователи обнаружили, что комбинированное применение противодиабетического лекарства метформина вместе с твердой пищей приводит к значительному повышению уровня метаболита под названием Lac-Phe в организме.
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