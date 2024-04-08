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Ученые из США выявили способ повышения уровня метаболита для снижения аппетита

Ученые из США выявили способ повышения уровня метаболита для снижения аппетита

Как сообщает издание Planet Today, исследователи обнаружили, что комбинированное применение противодиабетического лекарства метформина вместе с твердой пищей приводит к значительному повышению уровня метаболита под названием Lac-Phe в организме.

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