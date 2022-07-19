В Мелеузовском районе Башкирии во встречном ДТП с Ларгусом погибли три человека

Сегодня, 19 июля ранним утром в Мелеузовском районе Башкирии произошла очередная трагедия. На этот раз на 196 километре федеральной трассы Уфа-Оренбург столкнулась иномарка «Ford Focus» и отечественный автомобиль «Лада Ларгус» двигавшийся навстречу.