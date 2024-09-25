В США заявили об ослаблении поддержки Украины из-за Зеленского

Участие президента Украины Владимира Зеленского в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Демократический партии Камалы Харрис только ослабляет поддержку Киева, говорится в журнале National Review (NR).
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