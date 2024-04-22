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Нижегородцам обещают ливни 22 апреля

Нижегородцам обещают ливни 22 апреля

ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает о сильных дождях днем и вечером апреля.Утро 22 апреля в Нижнем Новгороде началось с грозы, также сегодня в течение дня и вечером спасатели предупреждают о ливнях.

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