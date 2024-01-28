Выборы президента в Финляндии: чем они могут обернуться для России

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января, ФедералПресс. В Финляндии начались выборы президента страны. Из девяти участников лишь два являются фаворитами – экс-премьер от правящей Коалиционной партии Александр Стубб и бывший глава МИД из «Зеленого союза» Пекка Хаависто.