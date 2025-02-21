Ультраправые в Германии выступили за возобновление диалога с Россией

Германии необходимо возобновить диалог с Россией на уровне правительств. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и заместитель председателя парламентской группы по Украине Марк Бернхард.