Под Рязанью фура насмерть сбила человека

Трагедия произошла в понедельник, примерно в 21:55 на 168 километре автодороги М5 «Урал». По предварительным данным, 41-летний житель Мичуринска за рулём фуры «МАН TGX» сбил пешехода, переходившего дорогу.
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