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Российского туриста нашли мертвым в беседке отеля в Турции

Российского туриста нашли мертвым в беседке отеля в Турции

Российский турист был найден мертвым в беседке отеля в турецкой Аланье, сообщило издание TGRT Haber.Сотрудники заметили, что 61-летний мужчина слишком долго и неподвижно сидел на стуле в беседке на территории отеля.

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