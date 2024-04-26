Российского туриста нашли мертвым в беседке отеля в Турции

Российский турист был найден мертвым в беседке отеля в турецкой Аланье, сообщило издание TGRT Haber.Сотрудники заметили, что 61-летний мужчина слишком долго и неподвижно сидел на стуле в беседке на территории отеля.
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