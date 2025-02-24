Театральная весна в Москве: от космических приключений до волшебных сказок

Подборка ярких мероприятий для всей семьи Музыкальный спектакль «Вселенная РУМИ» Спектакль «Вселенная РУМИ» предоставлено Пресс-службойКосмос ближе, чем кажется!«Вселенная Руми» - первый в России космический мюзикл для всей семьи! Захватывающая и трогательная история о надежде, любви, настоящей дружбе и отваге! Вы попадете в иное измерение, где вас ждут космические баталии, открытие новых планет, музыка, юмор, танцы!Межгалактический пират Блот и его коварный помощник Нери готовы на все, чтобы захватить Вселенную! Кто же отважится сразиться со злодеями? Смелый агент Руми и его новые друзья - московская семья!«Вселенная Руми» — это яркие космические костюмы песни и музыка, которые останутся с вами надолго! Также зрителей ждёт фотосессия с героями мюзикла! Когда: 1, 15 и 30 марта Где: ТЕАТР МОДЕРН.