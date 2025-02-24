7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Аффтар как и заявивший об этом жкхашник идиоты! Входная дверь как и дверь в туалет должны открываться наружу. Если че...Штраф за дверь в ...
  • Маша Глага
    А чего не полечит? Страну лечит)))Елена Малышева пе...
  • Владимир Алтайцев
    Вы  про  всех, кто за  мать переживает, писать будете?Елена Малышева пе...

Театральная весна в Москве: от космических приключений до волшебных сказок

Театральная весна в Москве: от космических приключений до волшебных сказок

Подборка ярких мероприятий для всей семьи Музыкальный спектакль «Вселенная РУМИ»  Спектакль «Вселенная РУМИ» предоставлено Пресс-службойКосмос ближе, чем кажется!«Вселенная Руми» - первый в России космический мюзикл для всей семьи! Захватывающая и трогательная история о надежде, любви, настоящей дружбе и отваге! Вы попадете в иное измерение, где вас ждут космические баталии, открытие новых планет, музыка, юмор, танцы!Межгалактический пират Блот и его коварный помощник Нери готовы на все, чтобы захватить Вселенную! Кто же отважится сразиться со злодеями? Смелый агент Руми и его новые друзья - московская семья!«Вселенная Руми» — это яркие космические костюмы песни и музыка, которые останутся с вами надолго! Также зрителей ждёт фотосессия с героями мюзикла! Когда: 1, 15 и 30 марта Где: ТЕАТР МОДЕРН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх